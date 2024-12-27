В Киеве с аллеи городов-героев Второй мировой войны убрали названия городов-героев.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В сообщении говорится, что сотрудники музея начали обследование бронзовых рельефов на аллее городов-героев. На основе исследования специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины сформировали "Паспорт обследования состояния сохранности бронзовых накладных элементов медалей "Золотая Звезда" и текстовых надписей" и аргументировали необходимость демонтажа и реставрации.

В музее отметили, что демонтаж является "чрезвычайно важным и символическим шагом".

Ранее мы рассказывали, что в Ровно снесли с постамента фигуры солдат на последнем памятнике города с советской символикой.

А в Черновцах власти снесли памятник на братской могиле советских офицеров, освобождавших Буковину.

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