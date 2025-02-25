Власти Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова.

"Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", — написала Ямщикова.

Она обратила внимание на то, что демонтаж памятника — это "не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, котороая избавляется от российских имперских маркеров".

"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава – город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам!" - заявила Ямщикова.

Памятник Петру I в Полтаве стоял около музея истории Полтавской битвы. Его установили в 1950 году, хотя фигуру императора изготовили еще в 1915 году в Санкт-Петербурге. С 1919 года она располагалсь в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса, а после расформирования корпуса ее отправили в Полтаву.

В январе в Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, физиологу Ивану Павлову, находившийся на территории Александровской больницы в Печерском районе столицы.

А в декабре в Одессе у здания знаменитой киностудии снесли памятник советскому актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому.