Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу украинский фильм "Молитва о гетьмане Мазепе".

Об этом ведомство сообщило агентству "Интерфакс-Украина".

Заявляется, что запрет связан с участием в фильме российского актера Никиты Джигурды, который внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Отметим, что в ответе Госкино речь идет о картине 2010 года, которая называется "Молитва о гетьмане Мазепе. Новая версия". Это урезанная версия оринигального фильма 2001 года с уменьшенным хронометражом и улучшенным звуком, а также комментариями режиссера - Юрия Ильенко.

При этом, запрещена ли картина 2001 года, где снимался Джигурда - не сообщается.

Напомним, что этот фильм был не рекомендован к показу в РФ из-за его, как утверждалось, антироссийской направленности (в фильме в черных красках изображается русский царь Петр I).

Роль Мазепы в фильме сыграл актер Богдан Ступка.

Помимо украинской ленты, под запрет попали иностранные фильмы с участием российского актера Юрия Колокольникова — "Поймать на горячем", "Крейвен-охотник", "Телохранитель киллера" и "Довод" режиссера Кристофера Нолана. Также запрещен фильм Терминал с участием российского актера Валерия Николаева.

Напомним, украинские пользователи захейтили российского режиссера Александра Молочникова, который планировал приехать в Украину для съемок фильма о детях-сиротах из Бахмута Донецкой области.