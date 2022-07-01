У первого президента СССР Михаила Горбачёва большие проблемы со здоровьем. Он лежит в одной из московских больниц на диализе почек.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экономиста Руслана Гринберга.

По словам Гринберга, политик лежит в отдельной палате, за ним установлено круглосуточное врачебное наблюдение.

"У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Состояние первого и единственного президента СССР хоть и ухудшается, но ничего критического нет - просто возраст. Чувствует себя более-менее... Ну что вы хотите в 91 год? Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно", - рассказал Гринберг.

Он добавил, что медики составили оптимальный план лечения политика.

Вообще неважно себя чувствовать Горбачев стал больше года назад, поэтому он не появляется на публике и не дает интервью.

В 2016 году политик перенес операцию на сердце, тогда ему поставили кардиостимулятор. Затем было хирургическое вмешательство на глаза - заменили хрусталики из-за катаракты.

Два года назад он вновь попал в больницу - тогда обострилась ситуация с почками.

О резком ухудшении состояния здоровья Горбачева стало известно в конце июня. Тогда сообщалось, что его периодически возят в клинику на гемодиализ.

Ранее "Страна" к его 90-летию рассказывала, какую роль он сыграл в развале СССР.