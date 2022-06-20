Состояние последнего генсека СССР Михаила Горбачева ухудшается. У него проблемы с почками. 91-летнего Горбачева возят на гемодиализ (наиболее распространенный метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности).

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Время от времени Горбачеву проводят очистку крови в московской клинике.

В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, его полномочия закончились уже в 1991 году. Годом ранее он был удостоен Нобелевской премии мира.

Напомним, ранее "Страна" публиковала главные факты из биографии Горбачева и детально рассказывала о его высказываниях последних лет по случаю юбилея первого и последнего президента СССР в прошлом году.

Также мы сообщали, что в 2020 году Горбачев допустил возрождение Советского Союза. По его мнению, потребуется очень много времени, чтобы республики "набрались ума и опыта".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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