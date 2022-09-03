В Москве начинается церемония прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Сегодня его похоронят на Ново-Девичьем кладбище.

Также в сети появилось видео подготовки к церемонии прощания с Горбачевым в Москве.

Напомним, 30 августа в Москве на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. По данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ.

Экс-президента СССР Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.

Также мы писали, что после новости о смерти Михаила Горбачева в Украине начали вспоминать, как последний генсек и экс-президент СССР относился к событиям, которые сотрясают нашу страну в последние восемь лет. Мы подробно рассказывали, что Михаил Горбачев говорил на этот счет и приводили реакции известных людей на смерть Горбачева.

Помимо этого, "Страна" вспоминала политическую биографию Михаила Горбачева и значение его эпохи для мира и Украины.