Президент России Владимир Путин отказался от участия в общей церемонии прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Вместо этого Путин возложил цветы к гробу Горбачева в ЦКБ Москвы в индивидуальном порядке.

Сама церемония прощания с Горбачевым должна пройти 3 сентября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ "график не позволит участвовать" в похоронах последнего генсека.

"Поэтому принял решение обязательно это сделать сегодня", - объяснил решение Путина Песков.

Песков также заявил, что государство будет оказывать помощь в организации похорон Горбачева. В частности, "будут элементы государственных похорон", он заявил, что Горбачеву обеспечат "почетный караул".

На видео Путин подходит к гробу Горбачева с букетом красных роз, какое-то время стоит, склонив голову, смотрит на портрет, кланяется, прикасается к гробу и крестится.

Как писала "Страна", Горбачев умер 30 августа. Крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы смерти последнего генсека СССР, который поддержал аннексию Крыма, но был "расстроен" полномасштабной войной.

Горбачева похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве, как он и хотел.

Напомним, в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. Станислав Шушкевич, подписывавший Беловежские соглашения, умер 3 мая 2022 года. Таким образом трое из четырех ключевых политиков, причастных к развалу СССР, умерли в 2022 году, после начала войны в Украине.

В Китае вспомнили, что Горбачев больше всех угождал Западу и привел Россию к экономическому хаосу.