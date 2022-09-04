Бывший президент США Рональд Рейган в письмах к своей советнице Сюзанне Масси говорил о возникшей симпатии между ним и ныне покойным экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым во время их первой встречи.

Копии писем предоставил в распоряжение российскому "РИА Новости" полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд.

Рейган в своем письме рассказал Масси о своих впечатлениях о первой встрече с Горбачевым, которая состоялась в ноябре 1985 года в Женеве.

"Я не собираюсь впадать в эйфорию, но все же у меня такое чувство, что мы, возможно, находимся в начале пути. Похоже, между генеральным секретарем и мной действительно существовала какая-то химия", - написал Рейган в письме 10 февраля 1986.

Кроме того, Рейган отметил упоминание Бога президентом СССР.



"Между прочим, дважды в нашей частной беседе он упомянул имя Бога и процитировал стих из Библии. Это засело у меня в голове и остается назойливым вопросом, который никуда не денется. Я надеюсь, что ничто не помешает нашей следующей встрече, которая, я надеюсь, состоится в июне," - писал Рейган.

В другом письме от 10 июня 1988 года бывший американский президент благодарит Масси после своего визита в Москву за помощь в подготовке к встрече с Горбачёвым.

"Я пишу вам, чтобы еще раз поблагодарить вас за то, что вы пришли на обед в Белый дом накануне московского саммита. Я обнаружил, что моя встреча с Вами и другими выдающимися советскими учеными стала неоценимым подспорьем в подготовке меня к поездке в Москву, как для моей личной встречи с генеральным секретарем, так и для многих других мероприятий в моем маршруте", - говорится в письме.

Оба письма являются частью архива, который Сюзанна Масси решила опубликовать впервые. Всего в архиве 14 писем.

Напомним, 31 августа крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы смерти Михаила Горбачева, который скончался 30 августа в Москве.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Сейчас ей 91 год.