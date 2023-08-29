В Эстонии отменили сольный концерт комика Максима Галкина, признанного в России "иностранным агентом".

Об этом сообщается на сайте концертного зала "Алексела".

Причина отмены неизвестна. Выступление должно было пройти 15 сентября в Таллинне. Организаторы предложили покупателям поменять билеты на два других мероприятия: выступление группы "Сплин", которое состоится 28 июля 2024 года, или концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, запланированный на 2 декабря. Если ни один из предложенных вариантов зрителю не подходит, то он имеет право сдать билеты обратно.

"Средства будут возвращаться по мере поступления денег от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат", — сообщили сотрудники концертной площадки.

После вторжения России в Украину Галкин покинул страну и стал активно гастролировать по Европе и Прибалтике. Однако билеты на его заграничные концерты продаются не очень хорошо, артист редко собирает полные залы.

Сегодня мы писали, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Линдеманна, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуализированном насилии.