Российские комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев посетили т.н "ДНР" и выступили там на концерте у мемориала Саур-Могила.

Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы.

Как заявили гастролеры, у них "мурашки по телу от истории этого места".

В частности Дорохов рассказал, что пообщался с российскими солдатами, которые воюют в Украине, и они показались ему "душевными людьми".

После распространения видео с высказываниями комиков, получившего много негативных оценок, в Казахстане отменили концерты их команды КВН "Камызяки".

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение полностью отменить сольный тур по Казахстану команды "Камызяки", — говорится в сообщении в инстаграме ивент-агентства Vi Project.

Перед этим мы сообщали, что россияне снова призывали отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье, обвиняя ее в сборе донатов на ВСУ.

Стало также известно, что посольство Украины добилось отмены концерта Ани Лорак в Турции.