Сервис такси Uklon ввёл новую функцию - жалоба на "антиукраинскую позицию" водителя.

Данная функция стала доступной в соответствующем клиентском приложении перевозчика.

Указанный пункт был добавлен в меню оценки поездки. При выборе двух самых низких оценок среди возможных претензий дополнительно появилась графа "Антиукраинская позиция".

Судя по всему, такая опция была внедрена после скандала с водителем киевского такси, который отказался по требованию пассажирок перейти на украинский язык, и отказал им в перевозке. После этого таксист был уволен с работы в сервисе Bolt и подвергся травле, хотя многие поддержали водителя.

Ранее со словами "антиукраинская гнида" Лариса Ницой набросилась на русскоязычного таксиста и назвала его насильником. Она написала длинный пост в Фейсбуке о том, как ехала в такси с водителем, который отказался разговаривать с ней на украинском языке.

"Уклон присылает таксистов-насильников", - начала Ницой свой пост.

Мы также сообщали, что Фарион призвала отправить "на утилизацию" и в "штрафбат" таксиста, который отказался говорить на украинском.