Нацбанк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов FATF и включить Россию в "черный список FATF" (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется ограничения в платёжных операциях).

Об этом говорится в обращении к FATF за подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

В соответствии с текстом обращения, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение Россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия России прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения, говорится в обращении.

"РФ продолжает осуществлять беспрецедентную по своей жестокости преступную военную агрессию против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - написано в обращении.

Напомним, ранее Япония ввела против РФ санкции в ответ на попытку аннексировать области Украины.

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