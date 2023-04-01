Национальный банк Украины перевел платежи в режим 24/7.

"Страна" разбиралась, что это значит на практике для людей и бизнеса.

С 1 апреля 2023 года НБУ отменил в Украине понятие "банковского дня" и запустил четвертое поколение своей Системы электронных платежей - СЭП-4.

Ранее "банковский день", во время которого могли проводиться платежи, начинался в 9:00 и завершался в 16:00. Следовательно, платежи, которые поступали позже этого времени проводились уже датой следующего дня. Считалось, что деньги ушли/зачислены не "сегодня", а "завтра". На что редко обращали внимание простые люди, которые могли перебрасывать деньги с карту на карту круглосуточно, что очень важно для бизнеса.

Теперь же проведение денежных переводов в Украине будет в режиме 24 часа сутки 7 дней в неделю. Без перерывов в выходные и праздничные дни.

В распоряжении "Страны" оказалось внутреннее письмо НБУ №11-0010/21167, разосланное по банковской системе, которым банкам предписывается в течение часа проводить все зачисления на счета клиентов после того, как они проведены через СЭП. Не может быть такого, что компания отправила партнеру/клиенту деньги в пятницу поздно вечером, а получатель увидит их на своем счете аж в понедельник. Теперь средства должны поступить через час. Это касается любого дня, даже если средства были отправлены в субботу, в воскресенье или на праздники. Неважно как - через мобильное приложение или систему интернет-банкинга.

Ранее мы писали, что в Украине вернут налоговые проверки и штрафы уже с июля.

Также "Страна" рассказывала, что Кабмин обещает освободить бизнес от необходимости получать половину разрешений и лицензий.