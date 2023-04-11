С 18 апреля "Монобанк" заблокирует приложение для клиентов, которые регистрировались с российских телефонных номеров.

Такое оповещение пришло владельцам карт банка.

"18 апреля мы прекращаем обслуживание номеров страны-террориста. Чтобы продолжить пользоваться приложением, пожалуйста, смените финансовый номер на любой, который начинается не с +7", - говорится в сообщении.

С этой цифры начинаются и телефонные номера жителей т.н "ЛДНР", а также Крыма и захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей, где отключены украинские операторы.

Банк предлагает до 18 апреля перерегистрировать номер. Отметим, что по данным живущих в РФ украинцев, и раньше, и сейчас приложение работает в России без VPN. Но теперь им придется где-то искать нероссийскую сим-карту (по данным "Страны", многие уже сейчас заказывают их в Турции).

Как писала "Страна", ранее в Монобанк назвали "кацапским г@вном" тех, кто пытается пополнить карты с российских счетов или системы "Мир".

Также мы писали, что в приложении Монобанк больше не будет русского языка. Соучредитель Монобанка Олег Гороховский просил отнеслись с пониманием к этому решению, назвав его "гражданской позицией".