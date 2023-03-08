В Монобанке рассказали, как теперь пополнять карточки без комиссии. Ранее это можно было делать через терминалы iBox, но вчера НБУ отозвал у сети терминалов лицензию.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский привел два варианта пополнения карт без комиссии:

через терминалы Easypay и City24;

через кассу банка-партнера: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Мы подробно рассказывали, что случилось с сетью терминалов iBox и почему у банка отобрали лицензию.

Нацбанк обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга. Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.

При этом свои терминалы (до 9 тыс. штук) Айбокс Банк оформил на финансовую компанию, связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка.

Какое-то время терминалы не будут работать и принимать платежи. Но в будущем могут возобновить работу.