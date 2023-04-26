Еврокомиссия может запретить экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая, сообщает Reuters.

Румыния не стала вводить запрет на импорт агропродукции, в то время как Польша, Венгрия, Болгария и Словакия предприняли односторонние шаги для защиты местных рынков от потока украинской сельскохозяйственной продукции.

Дая сказал, что меры ЕК обусловлены тем, что государства отменят свои односторонние запреты. Если соглашение не будет достигнуто, по словам министра, Еврокомиссия перейдет к запрету экспорта именно в Румынию.

"Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии, и получит компенсацию для фермеров", – сказал Дая журналистам после встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Напомним, неделю назад в Министерстве сельского хозяйства и развития Румынии заявили, что Бухарест не только ограничит импорт зерновых и масличных культур из Украины, но и введет прямой таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины.

Также "Страна" подробно рассказывала, что означает блокада украинского агроэкспорта для движения Украины в Евросоюз.