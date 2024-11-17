"Следующие недели будут решающими не только для самой войны (в Украине - Ред.), но и для нашего будущего".

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца главе Кремля Владимиру Путину.

При этом Туск раскритиковал немецкого канцлера за общение с российским президентом.

"Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака (РФ по Украине - Ред.), одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины", – написал Туск в соцсети Х.

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо поддержал Шольца.

Сам канцлер сегодня дал понять, что его звонок связан с победой Трампа и ожиданием открытия переговоров с Россией.

Какое значение имеет разговор Шольца с Путиным и почему за него немецкого канцлера раскритиковал Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.

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