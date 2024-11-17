Война в Украине может закончиться "в ближайшие месяцы". Об этом заявил премьер Канады Джастин Трюдо, пишет агентство Bloomberg.

Он также поддержал звонок канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину.

"Возможно, есть окна, в которые это (окончание конфликта - Ред.) может произойти в ближайшие месяцы", - сказал он.

"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны", - заявил Трюдо, комментируя разговор канцлера Германии с Путиным.

По его мнению, для окончания боев Украине требуется сохранить поддержку со стороны США после возвращения к власти Дональда Трампа.

"Давайте будем предельно откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ США от поддержки Украины", - добавил Трюдо.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину.

Напомним, сегодня россияне совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, запустив около 120 ракет и 90 дронов.