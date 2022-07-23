В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 23 июля, в которой говорится, что российские войска пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но их атака была отражена украинскими военными.

Об этом командование пишет в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

На Славянском направлении россияне провели неудачную попытку разведки боем в районе Богородичного. На Бахмутском направлении продолжаются попытки установления контроля войск РФ над территорией Углегорской ТЭС. Была попытка штурма, но неудачная. Попытка россиян наступать в районе Верхнекаменского (восточнее Северска) была отбита. Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского, но были обезврежены.

Ранее мы писали, что по данным украинской разведки, РФ формирует 16 новых батальонов и армейский корпус.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



