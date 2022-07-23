Бои на Славянском направлении и попытки России атаковать Углегорскую ТЭС. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 23 июля, в которой говорится, что российские войска пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но их атака была отражена украинскими военными.
Об этом командование пишет в Facebook.
Главное из заявлений Генштаба:
- На Славянском направлении россияне провели неудачную попытку разведки боем в районе Богородичного.
- На Бахмутском направлении продолжаются попытки установления контроля войск РФ над территорией Углегорской ТЭС. Была попытка штурма, но неудачная.
- Попытка россиян наступать в районе Верхнекаменского (восточнее Северска) была отбита.
- Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского, но были обезврежены.
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