ВСУ отражают атаки российских войск. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 23 июля, в которой говорится, что российские войска пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но их атака была отражена украинскими военными.

Об этом командование пишет в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

  1. На Славянском направлении россияне провели неудачную попытку разведки боем в районе Богородичного.
  2. На Бахмутском направлении продолжаются попытки установления контроля войск РФ над территорией Углегорской ТЭС. Была попытка штурма, но неудачная.
  3. Попытка россиян наступать в районе Верхнекаменского (восточнее Северска) была отбита.
  4. Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского, но были обезврежены.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 июля 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 июля 2022 года

Ранее мы писали, что по данным украинской разведки, РФ формирует 16 новых батальонов и армейский корпус.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов. 

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован. 

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