Американский Институт изучения войны в ночь на 3 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, решили атаковать Авдеевку в лоб, а не ждать, пока ВСУ отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций в результате операций РФ к северо-востоку от населенного пункта.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

По информации Института изучения войны, вчера российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и восточнее Северска. Они добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и вокруг Авдеевки.

Также 2 августа российские войска провели несколько неудачных наступательных операций на Харьковском направлении.

По данным Института, 1 и 2 августа российские войска предприняли безуспешные штурмы на севере Херсонской области, вероятно, в попытке помешать украинским войскам продвинуться на позиции, занятые россиянами.

Переброска сил РФ на юг Украины и накопление там резервов продолжается, пишет Институт изучения войны.

Также сообщается, что субъекты РФ формируют новые добровольческие батальоны для отправки в Украину в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.