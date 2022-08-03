Британская разведка предполагает, что железнодорожное сообщение Херсонской области с Крымом не работает после удара ВСУ по эшелону РФ с боеприпасами.

Сводку разведки в Twitter опубликовало Минобороны Британии.

Россияне могут отремонтировать железнодорожную ветку в течение нескольких дней, но она останется уязвимой точкой для сил РФ и их путей снабжения из Крыма.

Также разведка Британии пишет, что россияне будут использовать для переброски войск и техники паромную переправу, недавно установленную вместо поврежденного Антоновского моста в пригороде Херсона, несмотря на заявления о намерениях использовать ее в гражданских целях.

"Вероятно, мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением", - прогнозирует разведка Британии.

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