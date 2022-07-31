В Бучанском районе Киевской области, который в феврале-марте находился под оккупацией российских военных, нашли очередное тело мирного жителя. Труп с явными признаками пыток и насильственной смерти нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье, где были позиции россиян.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, погибший был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик. Обнаружили мужчину с тросом на руках и шее.

"Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", - заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительное освидетельствование погибшего.

Также в полиции добавили, что это уже второе тело, которое находят в этом районе. Рядом в лесу несколько месяцев правоохранители нашли тело убитого переселенца из Донецка, добавил замначальника отделения полиции в Бородянке Вадим Чернышук.

Напомним, ранее Human Rights Watch заявила о военных преступлениях армии РФ под Киевом и Черниговом.

Также ранее "Страна" пообщалась с жителями Бучи. В отдельном материале мы рассказывали, как мирные жители жили в оккупации.