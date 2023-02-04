Главное, что произошло на фронте в течение этой недели - "яростная попытка" прорыва обороны украинской армии под Бахмутом.

Такой вывод делает заместитель министра обороны Анна Маляр у себя в Telegram-канале.

По ее словам, российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули "мощные наступательные действия на Лиманском направлении".

Но успеха не добились, суммировала Маляр.

Напомним, накануне советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но не может оставить его.

А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ не будут сдавать Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".