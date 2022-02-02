Концерт российского рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко), который должен был состояться в одесском ресторане "Облака" 14 февраля, отменили.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший член одесского "Правого сектора" Демьян Ганул

"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", - написал Ганул.

Ресторан "Облака" также подтвердил эту информацию корреспонденту 048.ua. Сотрудница заведения трижды проигнорировала вопрос нашего журналиста о том, по какой причине концерт артиста отменили. Однако сказала, что всем, кто успел приобрести билеты, вернут деньги.

При этом в соцсетях "Облаков" сообщений об отмене концерта нет, хотя анонс мероприятия опубликован.

В соцсетях Басты с момента сообщения Ганула появились два поста - видеодневник Басты из спортзала и репост на клип. То есть, новость из Одессы там тоже никак не комментируют.

"Сам концерт, как видим, должен был состояться на день влюблённых. Наверняка многие покупали билеты как подарок к этому дню", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, во время одного из визитов рэпера в Украину, на Басту обратил внимание обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко. В своих социальных сетях он написал, что рэпер якобы "поддерживает оккупацию Крыма". Помимо этого радикал пообещал, что за любую информацию о перемещении и нахождении российского исполнителя "неравнодушные граждане" дадут около 1000 долларов.

Также мы писали, как в июне прошлого года в киевском концерт-холле Stereo Plaza в восемь вечера второй концерт Басты. Перед началом выступления рэпера выстроились две очереди на вход, между ними стояли четыре националиста, у одного был плакат с надписью: "Крым - Украина, Баста - оккупант, пришел на концерт Басты - оплатил пули врагам!!!".