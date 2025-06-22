В Украине разгорелся скандал вокруг 31-летнего львовского активиста с редким генетическим заболеванием Назария Гусакова, который годами собирал миллионы на лечение. Его заподозрили в непрозрачном использовании донатов, покерных ставках и схемах обогащения через криптокошельки.

При этом на Гусакова собирали многие известные блогеры, волонтёры и журналисты. Особенно активно пиарили его издания "Украинская правда", "НВ" и "Бигус.Info". Также его сборы поддерживали такие блогеры как Сергей Стерненко и Игорь Лаченков (оба – близкие к СБУ и Офису президента). Напрямую финансировал инвалида и городской бюджет Львова.

Сам Гусаков сейчас уехал за границу, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Назарий Гусаков страдает СМА – редким генетическим заболеванием, при котором происходит постепенное ослабление мышц. Диагноз мужчине поставили в раннем возрасте. Лечение этой патологии крайне дорогостоящее: один из ключевых препаратов "Евризди" стоит около 25 тысяч евро в месяц, более дешевые его аналоги – около 5 тысяч.

Назарий вёл активную кампанию в соцсетях и обращался за помощью, в том числе, как уже говорилось, к медийным личностям.

Средства на лечение горожанина также выделялись из бюджета Львова – только в июне 2024 года сумма составила 3,5 миллиона гривен. Под Гусакова создали специальную городскую программу закупок нужных препаратов, для чего заключили специальное соглашение с производителем. Местный мэр Андрей Садовой был лично знаком с Гусаковым и фотографировался с ним.

Параллельно с получением госпомощи Назарий не прекращал и частные сборы – как он говорил, помимо медикаментов ему необходимы средства на другие нужды, в том числе реабилитацию и массажи.

Но с недавних пор в соцсетях начали обращать внимание на непрозрачность в отчётности Гусакова. Пользователи заметили, что в его постах повторялись одни и те же фото чеков за медикаменты, отсутствовали детальные финансовые отчёты, предоставляемые только после настойчивых требований к инвалиду. Кроме того, были обнаружены свидетельства увлечения Назария онлайн-покером и ставками, что усилило подозрения.

Одна из главных претензий заключалось в том, что за несколько лет через криптокошельки Гусакова прошли миллионы долларов.

Ресурс Lviv.Media сообщил, что располагает данными о нескольких десятках входящих транзакций в криптокошельке Назария с июля 2022 года по май 2025 года. Общая сумма сделок за почти три года превышает пять миллионов долларов.

Гусаков в комментарии изданию заявил, что это не его деньги, а средства людей, которые выводили свои выигрыши от ставок через его криптокошелек. Он якобы брал за это только проценты – подтвердив по сути обвинения в заработке на ставках.

На фоне растущей критики Гусаков заявил, что опубликует отчётность с привлечением бухгалтера и просит не перечислять ему пожертвований, если у кого-либо есть сомнения в его честности. Обвинения в мошенничестве он отвергает.

При этом ещё 13 июня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Назарий покинул территорию страны. Комментируя этот инцидент сегодня, Зеленский заявил, что данные о деятельности Гусакова проверяются, для чего задействованы как минимум четыре финансовых учреждения и несколько цифровых сервисов. Устанавливается круг лиц, которые могли пострадать от возможных неправомерных действий.

При этом президент призвал "восстановить справедливость и не допустить дискредитации волонтёрства как такового".

В том же духе прокомментировал скандал и мэр Львова Садовой. По его словам, ситуация "может больно ударить по культуре благотворительности в Украине".

Как стало известно, полиция открыла уголовное дело по двум статьям – мошенничество и отмывание денег. Местонахождение Назария Гусакова устанавливается.

Ранее мы писали, что харьковчанин собрал 150 тысяч гривен донатов на ВСУ и потратил их в онлайн-казино.