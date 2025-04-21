Некоторые медийные персоны в Украине берут 20% со сборов донатов, которые они продвигают.

Об этом сообщила в соцсети ТикТок ветеран ВСУ Руслана Данилкина (Сима).

"Уже не идут ни на сборы, ни на что. Мне звонят и говорят: "Руслана, можешь поддержать сбор? Ты же понимаешь, что всё хорошо, 20% твои". И я застыла. Я думаю: серьёзно, так теперь работают? Мне стало так мерзко. Люди и так уже этим не занимаются, а теперь у нас такие способы продвижения сборов среди медийных людей", - рассказала ветеран, потерявшая ногу на войне.

Ранее мы сообщали, что народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал серию постов, в которых фактически обвинил волонтера Сергея Стерненко в воровстве пожертвований на ВСУ. По словам нардепа, Стерненко с 2022 года собрал донатов на миллиард, а фонд создал только в 2025-м.

Также, как писало агентство Bloomberg, фонды жалуются, что украинцы в разы меньше стали донатить на ВСУ.

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