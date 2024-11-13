Фонды жалуются, что украинцы в разы меньше стали донатить на ВСУ
Украинцы стали сильно меньше жертвовать на армию.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшие украинские фонды.
"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам придется работать в три раза усерднее, чем в предыдущие годы", — заявил волонтер Сергей Притула.
Донаты его фонду в этом году упали примерно на 20%, у фонда "Вернись живым" - на 15%, у Reactive Post- на 40%, у "Армии SOS" сборы упали вообще в 10 раз.
По данным августовского опроса, более трети граждане Украины заявили, что сократили свои пожертвования с прошлого года.
Волонтеры говорят об экономических трудностях украинцев, особенно в условиях отключений света, когда нужно покупать энергооборудование. А также о привыкании к войне.
При этом благотворительные организации собирают лишь малую часть военных нужд Украины. Так, в этом году Притула собрал 1,4 миллиарда гривен (34 миллиона долларов), что является незначительной суммой по сравнению с военным бюджетом Украины, составляющим более 50 миллиардов долларов.
В мае актриса и волонтёр Алла Мартынюк тоже сообщила, что уровень донатов на нужды Вооружённых сил Украины сильно упал.
"Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же", - говорила она.
А военные еще летом 2023 года наблюдали падение энтузиазма среди жертвователей. Собиравший донаты для своего подразделения военный рассказал западному изданию, что пожертвования на потребности Вооруженных сил снижаются, сбор средств в интернете еще в начале 2023 года "перестал быть эффективным".