Украинцы стали сильно меньше жертвовать на армию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшие украинские фонды.

"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам придется работать в три раза усерднее, чем в предыдущие годы", — заявил волонтер Сергей Притула.

Донаты его фонду в этом году упали примерно на 20%, у фонда "Вернись живым" - на 15%, у Reactive Post- на 40%, у "Армии SOS" сборы упали вообще в 10 раз.

По данным августовского опроса, более трети граждане Украины заявили, что сократили свои пожертвования с прошлого года.

Волонтеры говорят об экономических трудностях украинцев, особенно в условиях отключений света, когда нужно покупать энергооборудование. А также о привыкании к войне.

При этом благотворительные организации собирают лишь малую часть военных нужд Украины. Так, в этом году Притула собрал 1,4 миллиарда гривен (34 миллиона долларов), что является незначительной суммой по сравнению с военным бюджетом Украины, составляющим более 50 миллиардов долларов.

В мае актриса и волонтёр Алла Мартынюк тоже сообщила, что уровень донатов на нужды Вооружённых сил Украины сильно упал.

"Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же", - говорила она.

А военные еще летом 2023 года наблюдали падение энтузиазма среди жертвователей. Собиравший донаты для своего подразделения военный рассказал западному изданию, что пожертвования на потребности Вооруженных сил снижаются, сбор средств в интернете еще в начале 2023 года "перестал быть эффективным".