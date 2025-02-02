В сети обсуждают видео украинской певицы Оли Поляковой, записанное на вечеринке у российской блогерши Ники Белоцерковской (заочно осужденной в РФ за дискредитацию армии).

Вход на вечеринку стоил 10 тысяч евро.

Сидя на вилле в Монако Полякова упрекнула тех украинцев, кто "расслабился" в ожидании того, что президент США Дональд Трамп закончит войну и перестал донатить на ВСУ.

"Все расслабились и думают, что сейчас пришёл Трамп, и война закончится, что не нужно ни на что собирать. А она не закончится... Люди воюют в данный момент, а мы все расслабимся и будем ждать, что Трамп придёт и совершит чудо! Х...й он сделает, а не чудо", - сказала Полякова.

Позже автор видео - блогер-психолог Наталья Холоденко, которая также ездила в Монако - сообщила, что вход на вечеринку стоил 10 тысяч евро, которые собирались на благотворительность, а участники "посиделок у Ники" жертвуют крупные суммы, "передавая их конкретным людям в руки".

Так она ответила на возмущенные комментарии после публикации видео с Поляковой.

Под постом с видео люди начали писать о том, что некрасиво требовать, чтобы украинцы отдавали на донаты последние деньги, посещая при этом роскошные вечеринки.

После этого Холоденко удалила видео с Поляковой и написала новый пост, где заявила, что неважно, как собирать деньги, главное, что эти средства "идут в окопы". И призвала "не обгаживать тех людей, которые делают столь большое и значимое".

Напомним, Bloomberg со ссылкой на крупнейшие украинские фонды сообщал, что украинцы стали сильно меньше жертвовать на армию.

Ранее актриса и волонтёр Алла Мартынюк тоже сообщила, что уровень донатов на нужды ВСУ сильно упал.