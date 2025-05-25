Уже несколько месяцев белорусские оппозиционеры безуспешно разыскивают спикера Координационного совета оппозиции Анжелику Мельникову, пропавшую вместе с крупной суммой денег.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционного издания The Insider.

Ее исчезновение может быть связано с романом с сотрудником белорусских спецслужб, пишет издание.

24 марта белорусский оппозиционер Павел Латушко, глава "Национального антикризисного управления" (НАУ), получил странное смс-сообщение. Оно было отправлено Анжеликой Мельниковой, избранной в январе спикером Координационного совета Беларуси.

Мельникова извинялась, что не придет на марш оппозиции в Варшаве, и отказалась от участия в приеме в МИД. Но марш уже прошел накануне, и Мельникова не могла этого не знать. Латушко попытался дозвониться к ней, однако телефон не отвечал. Коллега Мельниковой съездил к ней домой и убедился, что там никого нет. Латушко написал в полицию Польши заявление о пропаже человека.

Мельникова имела единоличный доступ к деньгам фонда Białoruś Liberty, на который приходили средства для финансирования Координационного совета. Кроме того, у нее были списки тех, кому европейские структуры помогали в Беларуси, и много другой крайне важной информации: в частности, она лично знала многих польских политиков (включая президента и спикера Сената), регулярно бывала в польском Сейме.

Знакомые с Анжеликой оппозиционеры рассказывают, что у нее не было идейности. Если она в чем-то и выражала свои прогрессивные взгляды, то разве что в отношении к сексу: в разговорах с друзьями она любила обсуждать свое участие в закрытых секс-вечеринках в разных странах.

В Варшаве Анжелику пригласил работать в НАУ Павел Латушко: он был уверен, что ей можно доверять, потому что ее проверили белорусские активисты из группы "Киберпартизаны".

Позже вместе с "Киберпартизанами" она открыла фонд Białoruś Liberty, который сразу же стал принимать пожертвования.

С переездом в Варшаву уровень жизни Мельниковой резко вырос. Она поселилась в новом ЖК, сменила старый BMW на почти новый Mercedes, хорошо одевалась и даже учредила собственную премию в 10 тысяч евро за лучшую оппозиционную инициативу.

"Она мне говорила, что у нее муж крутой программист. И что он давал деньги. Рассказывала, что получает алименты на детей $5 тысяч в месяц. Меня удивляли ее поездки в Дубай, потому что это небезопасно, дорого и вообще зачем надо? Съезди в Испанию поплавать, если уж так хочется", - вспоминает соучредитель Białoruś Liberty Дмитрий Щигельский.

В конце 2024 года Мельникова получила польское гражданство по решению Мазовецкого воеводства.

Отмечается, что муж Мельниковой Андрей не разрывал своих связей с Беларусью, ездил навещать родственников и по работе, к деятельности оппозиции относился с нескрываемым скепсисом. Анжелика заявила, что с мужем развелась. Его видели на соревнованиях по триатлону в обществе девушки из Беларуси, а ее замечали в коротких отношениях с другими мужчинами (в том числе с оппозиционерами и политическими деятелями из других стран). Однако в 2024 году неожиданно для всех Анжелика с мужем снова стали жить под одной крышей в Варшаве.

В то же время после поездки на Шри-Ланку Мельникова рассказала подруге о помолвке с мужчиной, "живущим в Беларуси, который не может приезжать в страны Евросоюза, поэтому они встречаются в экзотических странах".

5 марта текущего года из фонда на счет Мельниковой была переведена большая сумма - часть гранта, полученного на работу Координационного совета. Еще один крупный перевод был произведен 18 марта, а некоторые небольшие суммы тратились почти до момента подачи заявления в полицию. В общей сложности со счета пропало около $150 тысяч.

7 марта Мельникова и ее дочери покинули Шри-Ланку и вылетели в Дубай рейсом авиакомпании Fly Dubai (это был ее третий визит в ОАЭ с начала прошлого года, также она совершала перелет через Дубай в январе и июле 2024 года). С тех пор ее след теряется.

Thе Insider называет личность любовника Анжелики Мельниковой: это 32-летний Алексей Витальевич Лобеев, сотрудник белорусских спецслужб, летавший по паспорту на имя Алексея Гордеева.

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