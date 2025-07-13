На этой неделе Деснянский районный суд Киева взял под стражу на 60 дней 41-летнего иностранца, задержанного по подозрению в убийстве хозяина шиномонтажа. 47-летнего Александра О. застрелили в столице 8 июля на улице Радунской.

По данным наших источников в столичной полиции, выйти на след киллера помог анализ записей камер наблюдения.

Оперативникам удалось выйти на предполагаемый район, где укрылся убийца. В его идентификации помогли технологии, позволяющие распознать лицо по видеозаписям.

На данный момент известно, что он не был знаком с убитым, поэтому рассматривается версия убийства, совершенного на заказ. При этом у подозреваемого были изъяли предметы одежды, которые фигурируют на видеозаписях.

Задержанный категорически отказывается давать показания, поэтому пока неизвестно от кого именно он получил заказ на расстрел коммерсанта, занимавшегося шиномонтажом.

Следователи проверяют версию о конфликте, связанном с его бизнесом. Также продолжаются поиски организатора и заказчика этого преступления.

Напомним, в Деснянском районе Киева произошло убийство. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Renault, выстрелил в сидящего там мужчину и скрылся - пострадавший погиб на месте.

Расстрелы на улицах не редкость в Украине. Ранее мы рассказывали, что в центре Запорожья мужчина дважды выстрелил на улице в случайную прохожую и затем покончил с собой.