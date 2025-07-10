В Днепре адвокат предложил 100 тысяч долларов за убийство ключевых свидетелей по делу против своего отца, связанного с криминальными кругами, который обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Адвоката-сына задержали.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале.

Заявляется, что ещё один адвокат отца предлагал правоохранителям миллион долларов, чтобы его клиент избежали уголовной ответственности.

При передаче первой части взятки его задержали.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе задержали иностранца, который заказал убийство предпринимателя, чтобы завладеть его стоматологическим бизнесом в Киеве.

Также мы писали, что два года назад ГБР предотвратило заказное убийство местного депутата Винницкой области, организованное его бывшим коллегой. Киллерам он пообещал заплатить 8,5 тыс. долларов. Однако об этих планах узнали в ГБР и имитировали убийство, сделав постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику.

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