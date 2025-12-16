Найден пистолет, из которого был застрелен бывшей спикер Верховной Рады и народный депутат от партии "Европейская солидарность"Андрей Парубий.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

В публикации заявляется, что подозреваемый Михаил Сцельников спрятал в схроне пистолет Макарова, из которого, по данным следствия, был убит Парубий.

"Это огнестрельное оружие с глушителем находились в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия. По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был сделан смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео допроса Сцельников признаётся, что хотел сохранить пистолет на случай, если решит убить ещё кого-то из представителей власти.

Ему объявили подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ. По версии следствия, он публично "отрицал факт войны, начатой ​​в 2014 году", и передавал РФ информацию о ВСУ.

Ранее мы сообщали о задержании в Украине британского военного инструктора, подозреваемого в причастности к убийствам Ирины Фарион, Андрея Парубия и Демьяна Ганула.

Напомним, сам Сцельников заявлял, что убил экс-спикера Рады, чтобы "отомстить украинской власти" за смерть сына под Бахмутом в 2023 году. Подробнее о нем мы рассказывали в отдельном маетриале.