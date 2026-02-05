Сегодня на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.

Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Судя по его словам, условием обмена стало возвращение по 157 человек с каждой стороны.

"Этот результат был достигнут в ходе мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными. Хотя предстоит еще значительная работа, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине. Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс", - написал Уиткофф.

Вскоре после публикации сначала российская сторона, а затем украинский президент сообщили, что обмен уже состоялся.

Владимир Зеленский рассказал, что в Украину вернулись 157 человек: бойцы ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в званиях солдат, сержантов и офицерских. Также среди пленных есть гражданские лица. Большинство находились в плену с 2022 года.

Напомним, по данным российских СМИ, на переговорах Москва выдвинула новое условие для заключения мирного договора с Украиной. Теперь Кремль требует в рамках соглашения не только сдачи Донбасса, но и признания его российским "всеми странами".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже Москва согласилась на компромиссные мирные предложения США, однако после этого Европа и президент Украины Владимир Зеленский попытались их изменить. Согласно сообщениям РФ и ряда СМИ, договоренности в Анкоридже включали вывод украинских войск из Донбасса и остановку боёв по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.