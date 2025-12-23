Министерство юстиции США в новой публикации документов по делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна снова разместило видео якобы его самоубийства, которое ранее уже признавалось фейком и было удалено с сайта ведомства.

Сегодня ролик оказался в новом массиве материалов DataSet 8. Это 12-секундное компьютерное видео, на котором мужчина с седыми волосами в оранжевой тюремной форме стоит на коленях у койки в камере и резко дергает головой. На записи указан таймкод - 4.29 утра, 10 августа 2019 года, за два часа до того, как Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы на Манхэттене.

Накануне это же видео уже публиковалось на сайте Минюста в составе предыдущей выгрузки документов без каких-либо пояснений. Тогда ролик вызвал резонанс в сети, после чего американские СМИ сообщили, что запись не имеет отношения к реальным событиям. Вскоре видео убрали с сайта ведомства.



В новом пакете документов запись вновь доступна, но уже с сопроводительным письмом. В нем неизвестный отправитель сообщает следователям, что получил видео из анонимного источника, и прямо спрашивает, является ли оно подлинным.

Представитель администрации Дональда Трампа ранее подтвердил газете New York Post, что запись является фейковой и на протяжении нескольких лет находилась в открытом доступе на видеосервисе YouTube.

Напомним, Трамп подписал закон о публикации всех файлов Эпштейна.

Почему в США активизировалось дело Эпштейна, мы анализировали в отдельном материале.