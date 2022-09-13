Государственная пограничная служба Украины в своем Facebook рассказала, в каких случаях мужчины призывного возраста могут покидать пределы страны, сопровождая супругу или детей.

Как объясняют пограничники, мужчины от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы и детей, имеющих инвалидность, а также детей тяжелобольных перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени.

Также сопровождение ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной Минздравом, осуществляется матерью и/или отцом, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии здравоохранения в порядке и по форме, установленные Минздравом, осуществляется матерью и/или отцом, опекуном, попечителем, одним или обеими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии следующих документов:

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, на территории территориального общества которой входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи);

или документа, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленные Минздравом;

документов, подтверждающих родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом);

или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

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