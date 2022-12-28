В Одесской области задержали мужчину, который выдавал себя за многодетного отца, чтобы пересечь границу Украины. У него была только одна дочь, а документы на остальных детей он купил.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Игоря Перегняка.

По словам Перегняка, мужчину задержали в пункте пропуска "Рени".

"В Одесской области пограничники Измаильского отряда разоблачили мужчину, который представился многодетным отцом, чтобы незаконно пересечь границу. В частности, в пункте пропуска "Рени" 35-летний гражданин Украины предъявил свидетельства о рождении троих детей", - рассказал подробности пограничник.

Как оказалось, документ дочери был настоящий, а свидетельства ее младших братьев-близнецов – высококачественными фальшивками, распознать которые удалось с помощью технических средств пограничного контроля. Мужчина признался, что документы на вымышленных сыновей он приобрел у знакомого за 3 тысячи долларов, а дочь осталась в Украине с дедушкой.

Об этом нарушении пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Сейчас решается вопрос о начале уголовного производства за использование заведомо поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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