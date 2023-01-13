Среди украинцев за военный год выросло доверие почти ко всем государственным институтам и силовым структурам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который сравнил данные декабря 2022 и 2021 годов.

Больше всего доверяют украинцы ВСУ (96%), президенту и волонтерам (по 84%), обычным людям из своего города (71%), СБУ (63%), Нацполиции (58%).

Из госинституций в конце списка доверия суды (21%), прокуроры (25%), Верховная Рада (35%) и правительство (52%).

Сильнее всего динамика доверия к президенту (рост с 27 до 84%), почти вдвое выросло доверие к СБУ и полиции.

По балансу доверия-недоверия в однозначном минусе судьи и прокуроры. В самом скромном плюсе - Рада (+2%).

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