Почти 60% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком года.

Такие данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского.

По данным социологов, политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% - в Центральном регионе, 57% - на Западе и 55% - на Востоке страны.

В предвоенном 2021 году Зеленского назвали политиком года 17%.

На втором месте - Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% - Михаила Подоляка и Сергея Притулу, сообщили социологи.

Напомним, Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico.

Ранее мы писали, что журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины и "дух Украины".

Кроме того, мы рассказали, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.