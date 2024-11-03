В Германии руководители крупнейших предприятий возлагают вину за экономические проблемы страны на "ленивое" поколение Z, которое берёт больничный почти 20 раз в год.

Об этом пишет Fortune.

Издание пишет, что миллионы немцев берут больничные, чтобы не работать, с частотой, почти в четыре раза превышающей ту, что наблюдается в Великобритании. Это придает совершенно новый смысл прозвищу страны "Больной человек Европы".

Исследования Techniker Krankenkasse (TK), крупнейшего фонда медицинского страхования Германии, показали, что в 2023 году работники в среднем пропустили 19,4 рабочих дней из-за болезни, что является рекордным показателем. Также может быть зафиксирован ещё один рекордный год отсутствия на работе после того, как 5,7 млн ​​застрахованных работников TK зарегистрировали 14,3 больничных дней за первые 9 месяцев текущего года.

Хотя Германии в значительной степени удалось избежать технической рецессии, экономика Германии сократилась на 0,3% в 2023 году, и в этом году ожидается спад на 0,2%.

В 2022 году в Германии сотрудники взяли 15 дней больничного. Для сравнения, в Великобритании рабочие потеряли 5,7 дней из-за болезни в том же году. Немецкая ассоциация фармацевтических компаний, работающих в сфере исследований (VFA), утверждает, что без количества больничных дней выше среднего экономика Германии выросла бы на 0,5% в 2023 году, а не сократилась бы на 0,3%. Это означает, что высокий уровень заболеваемости в Германии обошёлся её экономике примерно в 26 миллиардов евро в прошлом году, согласно данным VFA.

Эти результаты не ускользнули от внимания работодателей Германии, которые, похоже, не убеждены, что их сотрудники действительно больны. Один неназванный руководитель ведущей производственной компании сообщил FT, что среди рабочих наблюдается "полное нежелание" понимать, какие жертвы необходимы для процветания экономики страны. Он выделил "нерадивых" молодых сотрудников как особый проблемный случай.

"А потом все удивляются, почему Германия - больной человек Европы", - сказал руководитель.

Напомним, в Германии зафиксирован антирекорд по банкротствам компаний за последние почти 10 лет.

Ранее сообщалось, что Volkswagen готовит сокращение десятков тысяч сотрудников в Германии из-за масштабного кризиса.