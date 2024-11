В США женщины покупают препараты для медикаментозного аборта в большем, чем обычно, количестве перед приходом в Белый дом Дональда Трампа. Они опасаются, что республиканец может серьезно ограничить доступ к репродуктивной помощи.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Один из крупнейших поставщиков таблеток для аборта Aid Access сообщил о получении 10 000 запросов на лекарства в течение 24 часов после объявления результатов выборов. Это примерно в 17 раз больше, чем обычное количество заказов за день. Just the Pill, организация, которая выписывает препараты для аборта с помощью телемедицины, заявила, что 22 из 125 ее заказов со среды по пятницу поступили от небеременных женщин. В организации отметили, что это редкость, когда кто-то просит о таком заранее. А Plan C, предоставляющий информацию о доступе к абортивным препаратам, сообщил о 82 200 посетителях своего сайта в среду. Для сравнения, перед выборами на сайте фиксировали 4 000 или 4 500 посетителей в день.

Другие организации и компании, занимающиеся репродуктивным здоровьем, утверждают, что вырос спрос на таблетки экстренной контрацепции и средства длительного контроля рождаемости вроде внутриматочных спиралей (ВМС) и вазэктомии, но отказались предоставить конкретные цифры.

Planned Parenthood сообщила, что в среду количество назначенных приемов по поводу вазэктомии увеличилось на 1200 процентов, а для установки ВМС - более чем на 760 процентов по сравнению с предыдущим днем.

"Люди понимают, что угроза весьма реальна, и угроза для доступа к абортам при администрации Трампа высока. И поэтому люди испытывают крайнюю обеспокоенность по поводу возможности получить необходимую им помощь", — сказала президент Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.

Другие собеседники издания признались, что их тревожит план администрации республиканцев, который призывает к ограничениям абортов — пусть и не к тотальному запрету.

Между тем пресс-секретарь переходной команды Трампа Каролин Ливитт заверила, что республиканец "уже давно последовательно поддерживает право штатов принимать решения об абортах".

Трамп неоднократно менял позицию по абортам, называя себя самым любящим жизнь президентом в истории, но при этом обещая наложить вето на федеральный запрет на эту процедуру.

Ранее мы сообщали, что в США придумали, как обходить ограничения на аборты, существующие в некоторых штатах. Так, компания Planned Parenthood оборудовала мобильную клинику для абортов на границе штатов Кентукки и Миссури, чтобы помочь женщинам, которым по закону запрещено делать эту процедуру.

Как мы писали, ограничения на аборты существуют в Польше, где против них прокатились массовые протесты.