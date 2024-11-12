Депутаты российской Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения - чайлдфри. За проголосовали 403 парламентария. Первое чтение проект прошел 17 октября.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Госдуме заявили, что россиян нужно защитить от пропаганды отказа от деторождения, для чего ограничили распространение соответствующего контента в интернете, прессе, кино и рекламе путем внесения дополнения в шесть уже действующих законов о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ и смены пола.

Также депутаты утвердили введение в Кодекс об административных правонарушениях ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы:

до 400 000 руб. (примерно 169 тысяч грн) – для физических лиц;

до 800 000 руб. (около 337 тысяч грн) – для должностных лиц;

до 5 млн руб. (около 2,1 млн грн) – для юридических лиц.

Монашество и обет безбрачия "пропагандой чайлдфри" считаться не будут.

В прошлом году Роскомнадзор приказом утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. Согласно этим нормам, в РФ кроме прочего нельзя формировать позитивное отношение к гомосексуальным мужчинам и заявлять о равноценности отношений между геями и традиционными семьями.

А весной этого года в Беларуси приравняли демонстрацию "нетрадиционных отношений" к порнографии, распространение которой в стране запрещено.