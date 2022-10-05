В США гигант репродуктивного здоровья Planned Parenthood оборудует мобильную клинику для абортов на границе штатов Кентукки и Миссури, чтобы помочь женщинам, которым по закону запрещено делать эту процедуру.

Об этом пишет Daily Mail.

Клиника будет работать в южном Иллинойсе и ездить вдоль границы между соседними Кентукки и Миссури, чьи законодательные органы приняли почти полный запрет абортов.

Миссури специально запретил аборты без каких-либо исключений для случаев изнасилования или инцеста сразу после того, как Верховный суд США отменил законное право на аборт в июне. В Кентукки аборт является незаконным с момента оплодотворения, за исключением случаев, когда женщине грозит смерть или серьезные необратимые травмы.

Запреты в целом ряде штатов вынуждают женщин преодолевать сотни миль, чтобы ездить на аборты в другие регионы. Мобильная клиника значительно сократит время, которое женщины тратят в пути.

Иллинойс - безопасная гавань для желающих сделать аборт женщин на Среднем Западе. Эта процедура является законной в Иллинойсе даже после того, как Верховный суд принял решение фактически запретить аборты.

У Planned Parenthood уже есть клиника в городке Фэрвью Хайтс на юге Иллинойса, расположенном на границе штата с Сент-Луисом, штат Миссури.

Клиника, открывшаяся в 2019 году, была переполнена пациентками после июньского решения Верховного суда.

Напомним, американский суд постановил, что аборт является "вопросом глубокой моральной и социальной важности". Решение не означает, что аборты в США неконституционны, но оставляет за отдельными штатами право решать, защищать ли право на аборт.

Вскоре после решения суда ряд штатов запретили аборты, в частности Миссури и Техас.