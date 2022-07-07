Европарламент подавляющим большинством голосов осудил прекращение конституционной защиты абортов в Соединенных Штатах и призвал закрепить такие гарантии в Хартии основных прав Евросоюза.

"324 голосами против 155 при 38 воздержавшихся законодатели Европарламента приняли резолюцию, которая зафиксировала осуждение 27 стран-членов ЕС после того, как Верховный суд США вынес свое решение 24 июня", - пишет издание Associated Press.

"Это преподает нам урок: права женщин и девочек нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и мы всегда должны бороться за их защиту", - заявила вице-президент парламентского альянса социалистов и демократов Элен Фритзон.

"США ясно показали, почему мы должны использовать все доступные инструменты для защиты права на аборт в ЕС", - сказал президент либеральной группы "Обновление Европы" в Европарламенте Стефан Сежурне.

Напомним, 24 июня в США отменили конституционное право на аборты. Президент Джо Байден после этого решения заявил, что отмена права на аборт возвращает Америку на 150 лет назад. Президент США считает, что решение Верховного суда об отмене конституционного права на аборт лишит американских женщин контроля над своей жизнью, и призвал избирателей защищать свои права на предстоящих выборах.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как запрет абортов может вернуть Дональда Трампа в Белый дом и повлиять на ситуацию в Украине.