Палата представителей Конгресса США 15 июля одобрила законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты в стране.

Инициатива направлена на то, чтобы закрепить на законодательном уровне те гарантии, которые ранее были отменены решением Верховного суда США. Так авторы законопроекта рассчитывают фактически свести на нет последствия решения судебной инстанции. Документ поддержали 219 конгрессменов, против проголосовали 210. Ни один из республиканцев не поддержал инициативу.

Одновременно с этим была одобрена еще одна схожая инициатива, закрепляющая право женщин выезжать в другой штат для получения там доступа к услугам по прерыванию беременности, если они запрещены в штате их проживания. Ее поддержали 223 законодателя, 205 высказались против.

Тем не менее, как пишет американская пресса, обе инициативы, как ожидается, "практически точно" будут отклонены в Сенате Конгресса США, поскольку для их принятия там потребуется 60 голосов, которыми демократы не обладают.

"Страна" сообщала, что в июне Верховный суд США открыл дорогу к запрету абортов в стране, отменив историческое решение по прецедентному делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое гарантировало права на аборт во всех штатах.

Это решение вызвало массовые протесты в США и осуждение в Евросоюзе.