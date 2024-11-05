Топовых голливудских актеров и звезд музыкальной сцены заставляют публично поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис, угрожая потерей контрактов.

Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск в беседе с американским комиком, спортивным комментатором и телеведущим Джо Роганом.

"Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: "Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хотя вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов". Никаких угроз не нужно. Все всё прекрасно понимают", - заявил Маск.

Напомним, Маск открыто поддержал Дональда Трампа, появившись на предвыборном митинге республиканца в городе Батлере. В поддержку Харрис же выступили многие представители шоу-бизнеса, в частности, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, звезды супергеройской франшизы "Мстители" Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, рэпер Эминем, Дженнифер Лопес, Мэрил Стрип, Бейонсе и другие.

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