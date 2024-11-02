У демократов есть план на случай, если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп преждевременно объявит о победе на предстоящих выборах.

Об этом передаёт Reuters со ссылкой на членов Демократической партии.

"К сожалению, мы готовы к тому, что он это сделает, и если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа... мы готовы отреагировать", - сказала Камала Харрис в интервью ABC в среду.

Представители Демократической партии заявили, что начальная борьба с любыми заявлениями о досрочной победе Трампа, будет происходить в суде общественного мнения. Они планируют заполонить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями подсчитать все голоса до объявления побед.

В штабе Трампа агентству Reuters сообщили, что кандидат от Республиканской партии будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков, но не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Трамп снова объявить о своей победе до объявления результатов гонки, как он это сделал в 2020 году.

Ранее Трамп заявил о фальсификациях на досрочном голосовании в Пенсильвании.

Напомним, поражение Трампа на выборах в 2020 году привело к штурму Капитолия его сторонниками и заявлениями об "украденных выборах".