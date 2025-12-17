В администрации президента США Дональда Трампа не подтвердили планов по введению новых санкций против РФ.

Об этом сообщает международное информ-агентство Reuters.

"Задача ведомств – готовить варианты действий для президента (Трампа - ред.)", – заявил изданию представитель Белого дома.

Ранее американский журнал Bloomberg сообщал, что у Трампа готовят новые санкции против Путина, если Кремль откажется от мирного плана США.

По сведениям издания, рассматриваются различные варианты, в том числе преследование судов теневого флота и трейдеров, содействующих этим операциям.

При том утверждается, что новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Ранее журналисты узнали, почему у Трампа не возражали против ударов ВСУ по судам теневого флота РФ.

При этом в Politico пишут, что Вашингтон давит на Брюссель чтобы ЕС отказался от выделения репарационного кредита для Украины.

Война в Украине продолжается 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State подтвердил продвижение войск РФ под Гуляйполем в Запорожской области, о чём сообщали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

