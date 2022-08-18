Суд обязал жительницу Ровно собственноручно отмыть оплеванную дверь соседа. Кроме того, женщина заплатит соседу 1 тыс. грн моральной компенсации.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на судебное решение.

Неприязненные отношения между соседями длятся давно. Осенью 2020 года женщина плюнула соседу на входную дверь. За мелкое хулиганство суд оштрафовал её на 51 грн. Убирать после этого она категорически отказывалась, так что сосед подал иск в суд с требованием помыть дверь и уплатить ему моральную компенсацию. Суд частично удовлетворил эти требования. Так что суммарно женщина должна заплатить оппоненту более 3 тыс. грн и собственноручно отмыть его входную дверь.

В решении Ровенского городского суда говорится, что соседка часто провоцирует мужчину на ссоры и нарушает общественный порядок. Поэтому он в какой-то момент установил камеры видеонаблюдения, чтобы "обеспечить собственную безопасность и сохранность имущества".

Как раз камера видеонаблюдения зафиксировала, как соседка 20 октября 2020 года оплевала его дверь. Биоматериал мужчина отправил на исследование ДНК. Кроме того, он обратился в полицию. Действия нарушительницы правоохранители квалифицировали по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Впоследствии Ровенский суд оштрафовал ее за это на 51 грн.

В общей сложности мужчина требовал уплатить ответчицу 10 тыс. грн моральной компенсации - более 7 тыс. грн за судебные издержки и анализ ДНК, а также уборку.

В иске говорится, что из-за постоянных ссор и в частности из-за этого инцидента мужчина и его семья испытали стресс.

"Жить в квартире и приходить домой после рабочего дня, наблюдать факт того, что твоя входная дверь оплевана, на них имеются наслоения чужой слюны, это очень удручающее чувство, а еще сама уборка этой слюны вызывает значительные брезгливые эмоции. Каждый день, находясь у двери своей квартиры, истец вспоминает то, что было увидено лично им на видеокамерах. Это отражается на его эмоциональном состоянии, а учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, такие действия ответчика недопустимы и посягают на его честь и достоинство", – говорится в иске.

Судья Оксана Панас пришла к выводу, что за генетическую экспертизу женщина не будет платить. В остальном она решила частично удовлетворить иск. Итак, с женщины постановили взыскать 1 тыс. грн морального вреда, а также обязали ее помыть дверь своего оппонента. Кроме того, женщина оплатит ему более 2 тыс. грн. судебных издержек.

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