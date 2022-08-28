В Одесской области полиция вместе со спецподразделением КОРД задержала банду, грабившую дома и избивавшую хозяев.

Об этом сообщают в главном управлении Нацполиции Одесской области.

В банду входили пять мужчин в возрасте от 37 до 53 лет. В дома проникали через окна, дальше – угрожали хозяевам оружием, связывали их, надевали на головы мешки, а затем били до тех пор, пока люди не скажут, где находятся драгоценности и деньги. В полиции считают, что группа совершила по меньшей мере четыре подобных нападения на территории Одесской области.

Пока участники группы - в изоляторе. Они могут отправиться в тюрьму на срок от 8 до 15 лет.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого. Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева. Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого.

Помимо этого, в конце июля Нацполиция Киева разоблачила мошенников, требовавших средства у родственников военнослужащих, оказавшихся в плену. Свои "услуги" оценивали в 10 000 гривен. При этом фигуранты рассказывали людям о тяжелых ранениях и критическом состоянии их пропавших родственников. Находясь в состоянии отчаяния, люди соглашались на условия злоумышленников и перечисляли деньги на банковскую карту.