В Запорожье после ночного удара, где "Шахед "попал в объект инфраструктуры, в многоэтажном доме вылетели окна от взрыва. "Суспильне" публикует видео с места случившегося.

Напомним, по словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, пострадал мужчина, он госпитализирован. Окна вылетели в четырех многоэтажных домах. "На месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка горсовета", - сообщил Куртев.

Как писала "Страна", накануне ночью силы украинской ПВО сбили 16 российских дронов.

Сегодня ночью РФ обстреляла "Шахедами" юг Украины, в Запорожской область есть попадание, в Николаевской – сбития. Также РФ скинула авиабомбу на Торецк и 17 раз обстреляла Угледар из артиллерии, в Нескучном погиб мирный житель.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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